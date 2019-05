Horoskoop AVESTA 20. mai | Päev toob kaasa loomingulise alge ja uued võimalused, mille aluseks on valikud Kai Tamm , täna, 07:00 Jaga: M

Pixabay

Algab uus Päikese päevade tsükkel, mis on pühendatud Haurvatatile, kes valitseb tervist ja terviklikkust. Märksõnadeks on veel sõnamaagia, infovahetus, õpetus ja ravitsemine. See päev toob kaasa loomingulise alge ja uued võimalused, mille aluseks on valikud. Kui soovid alustada uusi asju, siis kaalu hoolikalt kas sul jätkub oma ideede jaoks piisavalt tahet ja kui seda jätkub, siis saad kaasa taevase õnnistuse. Kiiruga tehtud ja läbimõtlematud plaanid luhtuvad.