Horoskoop AVESTA 21. mai | Teadmiste ja kaastunde päev, mis on pühendatud harmoonia ja tasakaalu saavutamisele Kai Tamm , täna, 07:00 Jaga: M

Pixabay

Tänase päeva märksõna on õilis, heatahtlik mõte. See on teadmiste ja kaastunde päev, mis on pühendatud harmoonia ja tasakaalu saavutamisele heade mõtete, kuid kindlasti ka sõnade abil. See on hea päev, et loobuda mittevajalikust, segavast, kahtlustest ning rumalatest mõtetest. Kõik, mis seondub tulevikuväljavaadetega, peab olema puhas ja selge.