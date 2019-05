AVESTA 22. mai | Päeva märksõna on kõrgeim õiglus, mille üks osa on religioon, religioossus ja algse loova tule hoidmine 

Hea, kui leiad mõne vajaliku eseme, eriti puust või nahast tarbeeseme. Halb on asju kaotada, püüa need üles leida. Ära kurjusta oma või naabri koeraga, kui ärkasid haukumise peale, kuna see on väga hea märk. Halb on näha palju suitsu, eriti tumedat ja kirbe lõhnaga. Tänase ja homse päikesetõusu vahel nähtud unenägudest on head kõik materiaalsete asjadega seotud unenäod. Kui nägid unes sööki või tegid süüa, siis on see materiaalse heaolu märk. Kui nägid unes peakatteid või proovisid neid pähe, siis on oodata ootamatut rahasaamist. Kui nägid unes surnut või surnuaeda, siis on karta plaanide ootamatut läbikukkumist.