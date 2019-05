Kate Middleton võttis riideid valides jälle printsess Dianast šnitti! 

Hiljuti jäi Kate Middleton kaamerasilma ette kandes valgete täppidega sinist kleiti. Ei läinud kaua aega mööda, kui avastati, et sarnast kleiti on kandnud ka printsess Diana ja seda juba 1985. aastal.

Kuninglikumoe fännidel on selle üle ainult hea meel ning kinnitavad, et see näitab, et hea maitse ei lähe kunagi moest ning Kate Middleton väärib igati oma stiiliikooni tiitlit.