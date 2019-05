Lauljatar Merlyn Uusküla: vahel öeldakse, et inimeste vahel on armumine esimesest silmapilgust – mul juhtus koeraga sama 

«Kuna oleme elukaaslasega mõlemad koerainimesed, olime aeg-ajalt ikka rääkinud, et millalgi võiks koera võtta. Aga pigem tuli koerast juttu ikka siis, kui kõnelesime tulevikuplaanidest. Et siis, kui meil on pere ja suurem elamine,» meenutab naine. «Kaks aastat tagasi suvel postitas üks mu vana klassiõde koerapilte, millel oli see meie praegune koer. Ma ei teagi, mis sel hetkel juhtus. Vahel öeldakse, et inimeste vahel on armumine esimesest silmapilgust. Mul juhtus koeraga sama. Enne, kui olin jõudnud midagi mõelda, ma juba kirjutasin, et ma tahan seda koera saada.»