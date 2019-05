Eeva Esse: eks koer pereliikmena olegi osa elust ja püüan teda oma tegemistesse kaasata igal võimalusel 

Mona on kutsikana saanud korraliku kuulekustreeningu. «Aga eks tema iseloom ole kordades suurem, kui ta ise on. Seega on tema isepäisust vahepeal üsna keeruline kontrolli all hoida. Tagantjärele tarkusena oleksin pidanud teda kasvatades ehk pisut järjepidevam olema,» muigab Eeva. Võib-olla oleks siis jäänud tegemata ka mõned klassikalised koerustükid, nagu näiteks kingakontsade ja juhtmete närimine või prügikasti pahupidi keeramine ning prügi mööda tuba laiali tassimine. «Aga tema siiras rõõm, kui ta pererahvast koduuksel tervitab, suudab tema tehtud pahandustest tekkinud negatiivse emotsiooni hetkega kustutada,» naeratab omanik oma koerast rääkides.