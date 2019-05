Janek Mäggi: küllap koeral mulle mõni etteheide on... peaksin temaga rohkem aega veetma 

«Eleius on minu sünnipäevakink aastast 2009,» tutvustab eksminister oma karvast sõpra. «Kui olime teist aastat oma majas elanud, rääkisin ikka, et tahan koera. Abikaasa Kätlin leidiski Eesti Ekspressist pildiga kuulutuse, kus oli peal terve pesakond vana-inglise lambakoera kutsikaid. No need olid vastupandamatud,» naerab mees. Nii toona neljakuune Eleius Mäggide perre jõudiski.

Nagu koerad ikka, teeb ka sõbralik hiiglane aeg-ajalt pättusi. «Kui vahel võipakk köögikapile ununeb, eriti ööseks, paneb ta selle väga salaja tuuri. Eleius on hästi kasvatatud ja otsib pättuse jaoks ikka sellist momenti, kus tal on vähemalt tema enda arvates võimatu vahele jääda,» muigab Janek. «Aga muidu on ta kõige sõbralikum koer, kes üldse olla saab.»