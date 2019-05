Liina Ariadne Pedanik: pooldan loomasõbralike kohti 101% 

«Olime juba pikemat aega Marttiga (Liina elukaaslane on juutuuber Martti Hallik – toim.) koera võtmist kaalunud,» kõneleb naine ja lisab, et kiire elutempo tõttu otsiti just väiksemat kasvu koera. «Helistasime ja külastasime varjupaiku ning uurisime, kas neil pisemaid koeri ka on. Kahjuks sealt me endale kutsikat ei leidnud. Noore pere teed ristusid Bellaga pärast pikemaid Google’i-otsinguid.