Kui Andra Vilbaste (28) oma esimese lapse Carl Jaani (4) sai, oli tema elu justkui peatükk muinasjutust. «Carli beebiiga oli tõeline unelm. Miski, millest räägitakse tavaliselt ilusates filmides,» õhkab ema. Laps oli terve, rahulik, magas ja sõi suurepäraselt. «Meil ei olnud mingeid probleeme.»

Naine tunnistab, et oli küll sünnitusjärgsest depressioonist kuulnud, kuid polnud sellesse teemasse eriliselt süvenenud ega arvanud, et temal tuleks sellega kunagi kokku puutuda. «Mõtlesin, et see tekib naistel, kellel on väga keerulised lapsed. Või et sünnitusjärgsesse depressiooni kipuvad pigem langema üksikvanemad,» meenutab ta oma toonaseid mõtteid. Seda kõike peab Andra nüüd väga naiivseks, sest teise lapse sünd keeras tema elu täielikult pea peale.

Surmahirm ja magamatus

Tagantjärele mõeldes tundub Andrale, et kõik sai alguse sellest, et tütar Mia Liisi (2) oodates hakkasid Carli kimbutama pidevad tervisehädad. «Seni täiesti terve olnud laps hakkas ühtäkki kogu aeg haige olema. Isegi siis, kui Mia sündis, oli Carl parajasti haige,» mäletab naine ja tunnistab, et teda piinasid kohutavad süümekad, kui pidi haige lapse kõrvalt haiglasse minema. Ka pisike Mia sai oma esimese viiruse külge juba paarinädalaselt.

Sünnitusjärgne hormoonimöll ja ema mure laste tervise pärast kees üsna kiiresti kokku suureks ärevuseks. «Avastasin end järsku olukorrast, kus käisin lapsi iga 15 minuti tagant kontrollimas. Süda valutas, et kas nad ikka hingavad,» meenutab Andra.

«Kuna Mia sattus neljakuusena esimest korda infektsiooniga haiglasse, lisandus sealt koju saades hingamiskontrollile ka pidev palavikukontroll. Olin kogu aeg suures hirmus, et kohe, kui ma valvsuse kaotan, üks minu lastest sureb,» räägib ta avameelselt.

Pidev paanika ja mure kasvas üha suuremaks. «Kui elukaaslane Janar (31) oli kasvõi mõne minuti eeldatavast ajast koju hilinenud või ei vastanud telefonile, olin kindel, et midagi on juhtunud. Kohe, kui ma enda tervise juures pisematki muutust märkasin, uskusin, et mul on mingi surmav haigus. Olin veendunud, et kellegagi meie perekonnast juhtub midagi. Otsisin isegi poodidest kleiti, juhuks kui pean lähiajal kellegi matustele minema ...» meenutab Andra.