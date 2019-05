Ilu ja mood Rannailm ei hüüa tulles! Tuleta meelde, millised rannarõivad just sinu kehatüübile sobivad Jaunika Jartsev , täna, 10:00 Jaga: M

Loodetavasti ei kesta praegune kehv suusailm igavesti ja peagi on siiski põhjust ka trikoo või bikiinid selga tõmmata. Et end minimaalselt riietatuna maksimaalselt hästi tunda, tuleta meelde, millised rannarõivad just sinu kehatüübile sobivad.