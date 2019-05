Rinnavähist paranenud Elo Pendin: õnnelik tuleb olla igal hetkel, kui tervist on antud 

Esialgu oli see üks täiesti tavaline päev 2017. aasta novembris. Elo (45) läks pojaga sööma ja laua taga niheledes tundis korraga rinnas kõva tükki. Naine ehmus. Ta tõusis lauast ja läks tualetti katsuma, et mõista, millega on tegu. «Kuidas see võimalik on, et ma varem midagi tähele pole pannud?» küsis ta endalt, kui teistkordsel kompamisel näpud tüki peale pidama jäid. Elo ei ole kunagi olnud ka igaks juhuks arsti juures käija.