Jubeda välimusega sandaalid, millest on kogu moemaailm vaimustuses! 

Kui vanasti kandsid niinimetatud fashionistad vaid väga peeneid jalanõusid, siis nüüd on tuuled muutunud ning kontskingad on väljavahetunud koletossude ja sandaalide vastu. Viimased on selle kevadsuve moeröögatus, mille populaarsus on tulnud moehaidele endilegi üllatusena. Nimelt ei uskunud keegi, et nad neid kandma hakkavad, kui Prada oma vahtkummist tallaga, veidi sportliku ja kurva välimusega sandaalidega välja tuli. Nüüd on aga mitusada eurot maksvad sandaalid nii kuum kaup, et enamikest kohtadest on need juba ammu läbi müüdud.