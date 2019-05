Inimesed Andekast tütarlapsest, kellest ei tahtnud kuulda ükski näitlejakool, sai ajastuseriaali „Victoria“ täht Verni Leivak , täna, 17:00 Jaga: M

Mis saab edasi? Seriaali tegijad teatasid mõni nädal tagasi, et pärast sarja kolmandat hooaega võetakse kerge hingetõmbepaus. Praegu pole teada, kas Coleman kuninganna Victoria vanemaks saades selles rollis jätkab. “Aga mulle meeldiks seda teha. Nii palju on jutustada. Ma võiksin seda teha kuni ma olen 83aastane,” on Jenna öelnud. Scanpix

Õiglus võidab. Nii võib noore Briti näitleja Jenna Colemani põhjal väita küll. Andekast tütarlapsest, kellest ei tahtnud kuulda ükski näitlejakool, sai ajastuseriaali «Victoria» täht.