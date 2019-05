Üks asi, mis muudab su välimuse hetkega veidi uhkemaks! 

Väga sageli jalutab tänaval vastu naine, kes näeb välja nagu kulutaks ta kogu oma raha välimusele. Alati ei pruugi aga olla tegu miljonäriga, vaid inimesega, kes oskab lihtsalt hästi riiete ja aksessuaaridega ringi käia. Nimelt on selle kevade üheks moeröögatuseks ehted, mis ei maksa palju, kuid, mis muudavad välimuse hetkega veidi luksuslikumaks ning jätavad sinust oluliselt rikkama mulje, kirjutab moeportaal Who What Wear.

Tegemist on pärlitega, mis on hetkel vallutanud pea kõigi moejüngrite südamed. Seejuures on oluline märkida, et moes pole mitte viisakad pärlikeed, mida võib vanaemade sahtlitest leida, vaid veidi tahumatu välimuse ja kujuga ehted ja juuksekaunistused. Muide, see pole sugugi oluline, et tegu oleks ehtsate pärlitega, vaid tegemist võib olla ka mõneeuroste plastikkoopiatega.