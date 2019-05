Miks naised ei taha enam poolt elu kotis kaasas tassida?  

Naise kott on ikka mahutanud kõike vajalikku kogu perele – olgu selleks siis lapse mähkmed, lelud, näksid, vahetusriided või kaasa püksitaskutesse mitte mahtuv rahatasku, enda iluvidinatest, märkmikest ja kõigest muust rääkimata. Kotimoes, ja tundub, et ka naiste peades on aga toimunud revolutsioon ning suured sumadanid pole enam au sees. Viimaste aastatega on moeareenile ilmunud hoopis minikotid, mis iga hooajaga jäävad veelgi väiksemaks.

Vida Press

Praegune rekord mikrokottide vallas kuulub näiteks Jacquemusi-nimelisele Prantsuse moebrändile, mis toob sügisel turule läbi aegade kõige väiksema käekoti nimelise vidina. Nimelt on Mini Le Chiquito nime kandev kott nii tilluke, et sinna ei mahu ära isegi nätsupakk. Tõele au andes ei saagi keegi aru, kuidas on võimalik sellist olematut, nukulegi liiga väikest kotti üldse käekotina müüa, kui see annab paremal juhul välja hoopis võtmehoidja mõõdu. Samas väärib märkimist, et varem suurte kottide usku naisi ei näi selline pisiasi häirivat ning kotikesele on tehtud juba märkimisväärne arv eeltellimusi. Olgu öeldud, et mikrokoti hind jääb veidi alla 500 euro.

Leia pildilt uus hittkott! Just nii pisikene ongi Prantsuse luksusbrändi Jacquemus uus mikrokott, mis saabub müügile sügisel ning mille eest peab välja käima 500 euro ringis. Vida Press

Loomulikult pole Jacquemus ainuke, kes moemaailma mikrokottidega hullutab, vaid nimekiri on väga pikk. Sinna kuuluvad ka sellised kuulsad luksusbrändid nagu Balenciaga, Givenchy, Marc Jacobs, Fendi jpt. Muide, Prantsuse moemaja Fendi, eesotsas peadisaineri Karl Lagerfeldiga (jah, Lagerfeld juhtis nii Fendi kui ka Chaneli moemaja) hakkas esimesena 2015. aastal seniseid ikoonkotte kahandama.

Vida Press

Loomulikult ei leiutanud Lagerfeld sellise tegevusega jalgratast: kui vaadata ajaloos tagasi, siis naiste kotid ongi pigem olnud pisikesed. Põhjus on lihtne – pisikest kotti kandis eliit ja suurte sumadanidega vaarusid ringi töölisklassi kuuluvad naised. Ja milline naine siis ei taha eliiti kuuluda?