Buduaari värske ilulemmikuga hambad kaunilt valgeks! 

Uuringud on näidanud, et säravam naeratus ei tee sind mitte ainult atraktiivsemaks ja kaunimaks, vaid aitab tunda end ka enesekindlamana – näiteks kui on vaja esineda publiku ees või oled klienditeenindaja. Igaüks tunneb ennast paremini, kui naeratus on kaunis.

Mida siis võtta ette, kui hambad on liiga kollakad? Siinkohal soovitab Krislin Pihlamägi esmalt proovida valgendust toetavad hambapastasid ja sütt (mis on looduslik valgendi). Juhul kui tulemus ikka ei rahulda, võib hambaid valgendada. Varasemalt on populaarne olnud hambaarsti ja kosmeetiku juures käimine, kuid Pihlamägi sõnul eelistatakse üha enam valgendada kodus. „See on lihtsalt palju mugavam ja soodsam,“ toob spetsialist välja.

Kümme aastat turul olnud Beaming White on üks maailma suurimaid professionaalsete ja kodus kasutamiseks mõeldud hammaste valgendusvahendite tootja. Kõik vahendid on toodetud USA-s, maksimaalselt looduslikud ning väga heade koostisosadega. Kõige populaarsem toode on koduseks kasutamiseks mõeldud hammaste valgenduskomplekt, mis sisaldab tavaliselt 10ml valgendusgeeli, LED lampi, alumiste ja ülemiste hammaste vormi ning nende karpi ja instruktsioone.

Hiljuti pälvis see ka Buduaari Lemmik 2019 ilu- ja tervisetoodete konkursil parima tervisetoote auhinna – tegemist on ka ühe populaarsema ja müüdavama kodukasutuseks mõeldud hambavalgendustootega.

Pihlamägi ise on kasutanud Beaming White’i viis aastat ning see on tema hammastele vaid hästi mõjunud. „Minu jaoks on tähtis valge naeratus ning kuna mul on väga tundlikud hambad, siis on see täpselt sobiv. Olen käinud hambaarsti juures kontrollimas, ega pole mikromõrasid, kuid selgus, et kõik on hästi. Samuti pole mul kunagi tekkinud mingit ebameeldivat ega valulikku tunnet,“ lisab spetsialist.

Beaming White on tegutsenud üle maailma juba üle kümne aasta ning iSmile.ee on nende ainuesindaja Eestis.