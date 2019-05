VIDEOD | Nagu isa suust kukkunud! Silver Sepa üliandekas tütar võistleb laulusaate "Tähtede lava" finaalis 

Emma on terve hooaja vältel paistnud silma oma meeletu musikaalsusega. "Olen päris algusest peale sind jälginud ja väga kindlatel põhjustel. Väga harva on nii noori inimesi, kes nii täiuslikku maailma omavad. Kõik see, mis sa siiani oled teinud, on olnud nii sisukas ja ootasin põnevusega mida sa valid," kiitis koorijuht Hirvo Surva lauljatari "Tähtede lava" poolfinaalis.