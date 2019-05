Kuidas peaks üks täiskasvanud naine kandma nabapluusi?  

Napid pluusid ja topid on hetkel väga moes, kuid ilmselt ei kujuta sugugi enamik naisi ette, kuidas peaks neid kandma, ilma end täielikult lolliks tegemata või jätmata teistele muljet, et kandja üritab end tegelikust nooremaks muuta.

Kui teismelised tüdrukud võivad nabapluusi kanda nii, et naba on kõigile näha, siis juba täiskasvanud naised peaksid pigem taolisi toppe kandes vaatama, et keskosa üleliia nähtaval poleks. Võtmeks ongi sobitada igasuguseid lühendatud pikkusega toppe ja pluuse kokku kõrge pihaga seelikute, pükste ja šortsidega nii, et naba oleks kaetud ja paljast pihta oleks vaid vaevu märgata.