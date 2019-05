Poiss või tüdruk? Blogija Kristina Pärtelpoeg avaldas oma esiklapse soo 

„Mul on tunne, et sa tahad poissi saada!“ kommenteeris alles mõned päevad naise sõbranna Brigitte Susanne Hunt oma videoblogis. „Jah. Kui ta on tüdruk, siis ütlen kohe, et ta oli sündides disappointment,“ naljatas Pärtelpoeg. „Aga kui aus olla, soovin, et ikka terve laps oleks – sugu ei ole oluline,“ lisas ta.