Uutest maitsetest põneva lugemiseni ehk selle nädala toidu-uudised 

Maitsva salati üks põhikomponente on kindlasti hea kaste. Hellmann’s teab seda hästi ja tõi just suure salatihooaja eel müügile terve sarja säilitusaineteta salatikastmeid.

Valikus on viis põnevat maitset: röstitud seesami kaste, rasvavaba vinegrett, tomati ja röstitud paprika kaste, mee ja sinepi kaste ning Caesari kaste. Purgikastmed on mugav viis uute maitsete avastamiseks! 210 ml kastet maksab kauplustes kahe euro ringis.

Lia Virkus on omamoodi Eesti kokandusmaailma legend. Ta on loonud ohtralt armsaks saanud kokaraamatuid ja süstinud kokkamisindu paljudesse. Nüüd on Lia välja andnud uue koguka toidupiibli, millest leiad rohkelt inspiratsiooni ja ideid.