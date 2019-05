Politsei hoiatab: enda igast sammust sotsiaalmeedia kaudu kogu ilmale teada andes võid teha suure vea 

Kirjeldamaks seda, et iga postitust tuleb hoolega kaaluda, toob Maarja Punak Politsei- ja Piirivalveametist ühe elulise näite. Oli juhus, kus laps pani enda Facebooki kontole üles reisipildid, kus ta kandis bikiine. Seepeale võttis temaga sõnumites ühendust üks tundmatu kodanik, kes pilte kiitis ja palus mõnda veel näha. Laps oli õnneks nii nutikas, et küsis tundmatult pilti vastu, ja selgus, et tegemist oli vanema meesterahvaga. «Tüdruk rääkis sellest oma emale ja ema võttis mehega ühendust. Pärast seda kustutas tundmatu kohe enda konto ära,» kõneleb Maarja, soovides kõigile südamele panna, et isegi esmapilgul ohutuna näivate fotode postitamisega tuleb olla ettevaatlik.