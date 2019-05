Tavatu lugu: sugulased peavad armunutena publikut võluma 

See võtab mõne hetke aega enne, kui noored välja nuputavad, kuidas nad täpselt sugulased on. «Kui see nüüd ajakirja panna, siis peaks ikka üle küsima,» alustab Karl Robert (26). Noormehe pakkumine on, et tema emapoolse vanaisa ema Marta on Ilo-Anni emapoolse vanavanaema õde. Ilo-Ann (24) noogutab.