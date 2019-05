Kiri toimetajalt 

Nautisime perega esimest suvist ilma kevadpealinnas Türil. Ikka lillelaadal. Ega ma ise sinna igal aastal tükikski, aga meie pere kaheksa-aastane pesamuna on suur aiandushuviline. Ja nii me seal siis põnevate taimede jahil käimegi. Näiteks kasvavad meil linnaaias seened, sest preilna otsustas möödunud aastal seenepaku hankida. Ja viinapuud. Tõsi, marju pole me veel näinud, aga sel aastal on juba lootust. Naerame abikaasaga vahel, et lapse soovid viivad meid pankrotti, sest kõik rohenäpud ju teavad, et ega see aiandus ole mingi odav hobi. Samas aga on see ka hirmus tore, kui tänapäeva linnalaps endas sellise kire avastab. On ju?