Kodus õmblemine on hea masinaga lihtne 

Kui kasutussoovid on kaardistatud, oleks hea pööra tähelepanu mugavusele. Milline on valgustus ja tööpinna suurus? Kas vajaksid varrukate ja taskute õmblemiseks eraldi töölauda? Vii end kurssi, kui lihtne või keeruline on oma abilist hooldada. Hooldusõpetused on leitavad kasutusjuhendis. Osal masinatel on õli juba sisse pandud ja masin võtab sealt ise vastavalt vajadusele. Odavama hinnaklassi õmblusmasinad vajavad reeglina süstikmehhanismi manuaalset õlitamist.