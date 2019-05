Rattasuvi ukse ees: kuidas endale kõige sobivam jalgratas välja valida? 

„Esimese asjana tuleks välja mõelda, mille jaoks sa ratast soovid ning kus sellega sõidad. Kas jalgratas on transpordi- või treeningvahend, kas liikled peamiselt linnateedel, maanteel või metsa vahel,“ rõhutab Kanepi. Kui kasutusotstarve on selgeks tehtud, on erinevate rattatüüpide kirjeldusi võrreldes lihtne endale sobiv kaherattaline kaaslane leida.

Transpordiks loodud linnaratas

Linnarattad on üdini funktsionaalsed ning disainitud sellisena, et iga väiksemgi detail toetaks tänavatel liiklemist ning muudaks lühikeste distantside läbimise võimalikult mõnusaks. Laiad ja pehmed sadulad teevad sõitmise eriti mugavaks, samuti saab linnarattaga kulgedes hoida loomulikku istumisasendit. Enamasti on linnaratastel vajalike asjade hoidmiseks korv ja pakiraam.

„Linnarattad on sageli ka kihvtiks aksessuaariks – neid leiab eri värvides ja stiilides, millest hetkel populaarseim on retrostiil. Need on väga praktilised ja ilusad rattad, mille juurde tuleks kindlasti osta ka korralik rattalukk, mis kaitseks varguste eest,“ kommenteeris Kanepi.

Sportlik maastikuratas

Kes aga igatseb jooksutrenni asemel näiteks parkmetsades kilomeetreid mõõta, peaks valima korraliku maastikuratta. Sellistel sportlikel ratastel on laiad mustriga rehvid ning mitmekülgsel pinnasel sõitmiseks on neil rohkelt käike, et leida alati sobiv ülekanne.

„Maastikurattaga saab muidugi hakkama ka linnatänavatel, kuid see on sportliku sõiduasendiga ning enamasti ei ole sel tänavajalgrattale iseloomulikku lisavarustust, kuna korvid-pakiraamid segaksid sõitmist maastikul,“ kommenteeris Kanepi.