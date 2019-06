Kõik teed viivad suvel Pärnusse: kuhu suvepealinnas sööma minna? 

Ragne Värk

Ühe omaniku kaks suurepärast toidukohta. Peakokk ja omanik Vladimir Upeniek on mõlema toidukoha menüüsse sättinud road, mis on oma suuruse tõttu mõeldud jagamiseks. Vorstid ja Vahvlid on eriti mõnus koht toidu nautimiseks siseruumides. Vehverments aga on paljude südamed võitnud salapärase ja õdusa õueterrassiga.