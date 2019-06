SUUR ÜLEVAADE: pane suveetendused kalendrisse kirja! 

Tiit Haljand

Maailma riikidest vähem kui kümnendikul on lipp üle saja aasta vana. Veel haruldasem on see, et esimene lipp on meil alles. Lavastuses kulgeb paralleelselt mitu lugu, mis põhinevad Eesti lipu ajaloo hetkedel. Esietenduse päevaks on pidulikult 4. juuni ehk Eesti lipu 135. sünnipäev. Osades Veikko Täär, Merilin Kirbits, Ott Kartau jt.