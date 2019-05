H&M avalikustas järgmise disainerkoostöö, millest osa jõuab müügile juba täna! 

Heategevuslikul amfAR galal, mida tuntakse kui ühte aasta glamuurseimat punavaibaüritust kandsid H&Mi uut limiteeritud kollektsiooni näiteks modell ja teletäht Kendall Jenner, moeikoon Chiara Ferragni, Hiina laulja ja näitleja Chris Lee, USA näitleja Ross Lynch, Itaalia seltskonnastaar Bianca Brandolini d’Adda ja USA artist H.E.R.

Kui varasemalt on tulnud moefännidel disainerkollektsiooni saabumist poodidesse oodata mitu kuud, siis sel korral tuli moekett välja ka eelkollektsiooniga, mida Eestis on võimalik soetada e-poest juba täna. Põhikollektsiooni tuleb oodata 7.novembrini.

Giambattista Valli sündis ja kasvas Roomas, kuid asutas omanimelise brändi 2005. aastal hoopiski Pariisis. Tema moeuniversum pakub nii valmisrõivaid, kõrgmoodi kui ka aksessuaare. Vallile on koostöö H&Miga esimene omataoline ja lisaks on see ka disaineri esimene katsetus meesterõivaste valdkonnas.

„Mul on selle koostöö üle väga hea meel. H&M annab mulle võimaluse tuua oma stiili-visioon ja ilupidu suurema publiku ette. Meie eesmärk on jagada oma pühendumist ilule, olla osa inimeste õnnehetkedest ja aidata sütitada armastuslugusid kõikjal maailmas“, räägib Giambattista Valli.

„Oleme äärmiselt põnevil, et saame Giambattista Valliga koostööd teha. Ta on kõrgmoe vaieldamatu meister ja suudab luua eriti meeldejäävaid siluette. Tema disainikäekirja toomine klientideni on unistuse täitumine. Me ei jõua ära oodata, kuidas kaunile kollektsioonile reageeritakse“ räägib H&Mi loovnõustaja Ann-Sofie Johansson.

,,Giamba on mu hea sõber ja paljud mu punase vaiba valikud on seotud tema loominguga. Just seetõttu tekitab tema koostöö H&Miga minus elevust. Cannes’is amfAR galal tema võrratu kleidi esitlemine on iga Valli-tüdruku unelmate täitumine,” räägib Chiara Ferragni.

,,Mul on hea meel kanda amfAR galal ühte kollektsiooni ,,Giambattista Valli x H&M” esimestest esemetest. See kleit on imeline, dramaatiline ja tuliselt naiselik – ma ei jõua ülejäänud kollektsiooni nägemist ära oodata,” tõdeb Kendall Jenner.