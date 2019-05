Hunt lambanahas ehk Milliseid sõnumeid saadab lehviga pluusi kandev naine?  

Lehviga pluus on üks naiste garderoobi ikoonilisemaid esemeid. Väärib märkimist, et tegu on ka ühe sellise rõivaga, mida naine on ilmselt enda teadmata tihti kandnud terve elu – väikese tüdrukuna pidulikel üritustel ja täiskasvanuna viisaka kontorirõivana. Samas ei räägita sellest pluusist sugugi palju ning kui see aeg-ajalt jälle trendirõivaste hulka ilmub, ei saa see just üleliia tähelepanu ning jääb teiste moeröögatuste seas sageli märkamatuks. Nüüd aga on lehviga pluus olnud juba aasta jututeemaks ning kuulunud kõige trendikamate naisterõivaste hulka.

Räägime kohe, kuidas see juhtus, kuid esmalt tuleks vaadelda lehviga pluusi algusaastaid.

Kui seotavaid lehve kanti kaela ümber juba 19. sajandil, siis lehviga pluusi lugu algab alles 20. sajandil, kui maailm tutvus terminiga pussy-bow blouse. Spekulatsioone, miks pluus just sellise nime sai, on palju. Üks neist viitab sellele, et ka kassidel oli tihti pael ümber kaela seotud, teine aga viitab hoopis naise intiimkehaosale, andes pluusile veel ka teatud seksistliku tähenduse. Kahjuks on neist just viimane tulnud kaasa ka tänapäeva. Muide, mõni kaubamärk on üritanud neid maha ärida ka kui sekretäripluuse, kuid selline mõneti mõnitav nimi pole neile siiski külge hakanud.

Kindlasti ei peaks nüüd arvama, et see ongi mingisugune ninnu-nännu riideese, mis viitab ainult pikasäärsetele kontoritibidele. Hoopis vastupidi. Ajalugu tunneb lehviga pluusi kui naisbossi univormi – ideaalset kombinatsiooni mehelikkusest ja naiselikkusest, mis ilmus 1970ndatel ja 1980ndatel naiste garderoobi, kui õrnem sugu hakkas kanda kinnitama juhtivatel ametikohtadel, mis senimaani olid kuulunud vaid meestele. Võib öelda, et lehvist sai nii-öelda naisülemuste lips, mida muidu kandsid sellistel ametikohtadel mehed. Kuna toona polnud mingeid eeskujusid, kuidas naisjuhid peaksid riietuma, siis saigi lehviga pluusist omamoodi naiselikkuse sümbol varem vaid meestele kuulunud maailmas.

Ilmselt just samal põhjusel sai 1980ndatel lehviga pluus omamoodi signatuuriks ka Briti esimese naispeaministri Margaret Thatcheri garderoobis. Thatcher, kes oli lehviga pluuside andunud fänn, rõhutas korduvalt, et tema meelest olid need ilusad ja pehmendasid muidu vägagi konservatiivset riietust.

Vida Press

Suuremat rahvusvahelist tähelepanu sai lehviga pluus uuesti 2016. aastal, kui seda kandis USA praegune esileedi Melania Trump. Toona veel vaid rikka ärimehe kaasana tuntud Melania roosa Gucci pluus pani maailma kihama, kuna ta ilmus sellega avalikkuse ette kõigest mõni päev pärast seda, kui tuli välja helisalvestis, kus Donald Trump õigustab naiste ahistamist, rääkides, et kui oled kuulus, võid neid kas või suguelunditest krabada. Tulevase presidendiproua valik pani aga kogu maailma arutama, kas pluus sattus Melania selga juhuslikult või oli see mõeldud sõnumit edastama.