Kõige trendikamatel naistel on praegu just sedasorti kott käe otsas! 

Kui sa oled õige moegurmaan, siis sel kevadel ja suvel tasub oma nahast kott kappi hoiule panna ning pakkida oma asjad hoopis helmestest kotti. Nimelt on helmestest punutud kotid hooaja üks suurimaid moeröögatusi, mis väidetavalt muudavad iga riietuse veidi mängulisemaks.

Tegelikult hakkasid viimati 90ndatel moeareenil olnud kotid tagasi pildile ilmuma juba eelmisel aastal, kuid tõeline moeröögatus on neist saanud alles sel aastal. Seejuures väärib märkimist, et helmestest kotte on saadaval igale rahakotile: nii võib nende eest käia välja lausa mõnesaja eurose summa, aga ka vaid mõnekümne.