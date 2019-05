Las kallab! Viis paari kummikuid, millega näed eriti stiilne välja! 

Ajad, mil kummikud olid nii koledad, et need kõlbasidki vaid põllul ja metsas kandmiseks, on ammu läbi. Praegu on tänavakummikud täpselt sama stiilse välimusega kui üks kõik millised teised jalavarjud. Nii võibki neid sobitada suvisel ajal kokku seeliku või minikleidiga ning kui ilm on veidi külmem siis teksadega.