Paljud valetavad oma suhet õnnelikumaks 

Briti ajalehe The Independent teatel võttis uurimusest osa üle 2000 Ühendkuningriigi täiskasvanu. 51% noorematest täiskasvanutest tunnistas, et jätab oma armusuhtest õnnelikuma mulje, kui see tegelikult on. Kõigi vastanute seas oli teesklejate osakaal 39%. Paljud kasutavad ideaalse suhte reklaamimiseks sotsiaalmeediat, avaldades näiteks nn relfie'sid ehk õnnest pakatavaid paarifotosid. „Inimesed vajavad tähelepanu ning positiivseid lugusid laigitakse ja kommenteeritakse,“ ütleb psühholoog Madeleine Mason. Paljud tunnevad survet näidata kaunist fassaadi kartusest, et muidu peetakse neid läbikukkujateks. „Mõned inimesed tahavad ka uskuda, et kõik on hästi. Seega püüavad nad positiivse imago abil end veenda, et kõik on korras.“