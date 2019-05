Jaapanis on käperdajate vastane äpp 

Nüüd aga on jaapanlannade seas levinud mobiilirakendus Digi Police, mis aitab käperdajaid peatada. The Guardiani teatel võimaldab äpp käperdamise ohvril aktiveerida hääle, mis karjub kõrvulukustavalt „Jäta järele!“. Rakenduse abil saab ka oma telefoniekraanile manada suures kirjas sõnumi: „Siin on käperdaja. Palun aidake!“, mida ohver saab teistele sõitjatele näidata. Briti lehe teatel on äppi kolme aastaga alla laaditud üle 237 000 korra.