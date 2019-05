NAISTELEHE BEEBIJUTUD | Rasedusaegsed uuringud ehk kogu tõde kõhubeebist 

Loote Ultrahelikeskuse günekoloog Marek Šoisi sõnul on tänapäeval tavapärane, et menstruatsiooni ära jäämisel tehakse esmalt rasedustest. Positiivse vastuse korral minnakse paari nädala möödudes günekoloogi vastuvõtule. Siis toimubki see kõige esimene uuring. «Tupekaudne ultraheliuuring tuvastab, kas rasedus on emakasisene või areneb loode emakaväliselt. Ühtlasi täpsustatakse raseduse suurus, loote eluvõimelisus ja võimalik mitmikrasedus. Kui emakaväline rasedus avastatakse õigel ajal, saab naist varakult aidata,» kinnitab tohter.