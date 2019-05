Kosmeetik: selle suve trendivärv on korall 

Tartus asuva Võlumaa ilusalongi kosmeetik Kalli Kuusik ütleb, et jumestuses tähendab selle suve trendivärv ennekõike värskust. „Koralltooni saab kasutada nii põskedel, huultel kui silmalaugudel. Korall kõikide oma varjunditega annab näole värskust ja toob sooja päikeseloojangu kuma,“ selgitab ta.

Koralli kõrval annavad moes tooni veel pastelsed matid toonid, seda just silmameigis. Sestap soovitab Kalli koolilõpetajail silmameigis kasutada roosakat, lillat, mündirohelist või helesinist tooni. „Efektsema tulemuse saavutamiseks võiks õhtumeigis kasutada mitut värvi koos või lisada üldmulje särtsakamaks loomiseks hoopis sädelevat lauvärvi," õpetab ta.

Meigipõhi on kosmeetiku sõnul sel suvel võimalikult loomulik ja vaevu märgatav. Kalli soovitab selle loomiseks kasutada kas ülimalt kergeid jumestuskreeme või piirduda mineraalpuudriga.

Kui trendivärv korall toob näole sooja päikeseloojangu kuma ja meigipõhi on võimalikult loomulik, siis kõige selle kõrvale on huultele sobivaimad intensiivsed toonid. „Huultele sobib ideaalselt julge punane toon, kuid ka koralli või fuksia varjundiga huul on sel suvel võluvalt ideaalne,“ lausub Võlumaa ilusalongi kosmeetik.