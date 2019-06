Režissöör Maire Radsin: hoolimata oma tuntusest ja kuulsusest pole Reet Linna olnud kade 

"Reet ise võib vahel detailides äärmiselt kinni olla. Näiteks kui ta on otsustanud, et läheb kellelegi külla ja võtab sinna lihapirukad kaasa, on lihapirukate hankimine elu ja surma küsimus. Ta teeb kõik selleks, et unistus lihapirukatest ellu viia, ja kui ta neid sel hetkel poest ei leia, küpsetab need ise. Mis tähendab: tema mõte saab igal juhul teoks. Tegemist on laheda saatejuhi ja väga šarmantse, kuid kõike kontrolli all hoidva naise seguga," avaldab Radsin.

Maire sõnul on Reed kõik need aastad teinud oma saateid väga püüdlikult ja asjalikult: "Nii hästi, kui on suutnud, täie jõuga. Temas on seda oma asja tegemise isu. Tean seda, sest oleme temaga palju saatesarju koos teinud, näiteks "Levikaamera", "Tuleb tuttav ette", "Obladii-obladaa" või siis saade "55, mis siis", mis rääkis ETV ajaloost."

"Reeda puhul on huvitav seegi, et hoolimata oma tuntusest ja kuulsusest pole ta olnud kade," ütleb Maire. "Ta on suurima heameelega teinud saateid oma kolleegidest, kes pikki aastaid televisioonis tööd teinud. Ka neist, kes on peaaegu alati kaadri taga – talle kohe meeldib inimesi esile tõsta ja neist rääkida."