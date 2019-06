Reet Linna kolleeg ja sõber Jaak Tammearu: kui teised vanemad inimesed tahavad kuulata ansamblit Suveniir, siis tema kaifib rokki 

"Eelkõige peab mainima Reeda uskumatut energilisust. Samuti tuleb öelda, et tema vanus ei vasta sellele, mis on kirjutatud passi. Kui teised vanemad inimesed tahavad kuulata ansamblit Suveniir, siis tema kaifib rokki. Kas oma poega Robertit või kõiki neid teisi uusi noori rokkareid – muusikuid. Neid ta väga hindab," teab Jaak rääkida.

"Alles mõni aeg tagasi kutsus ta mind Von Krahli teatrisse rokk-kontserdile kaasa, ja ma ütlen: noored vaatasid meid nagu imeasju! Reet tantsis kõigest hingest kaasa, puusad nõksusid ja see oli väga tore," ütleb Jaak. "Usun, et Reeda nooruslikkuse saladus peitub huvis maailma vastu. Ja veel aitavad teda selles ristsõnad, mille lahendamine on talle lausa esmavajadus. Ning kepikõnd. Sadagu vihma või pussnuge – tema on ikka rivis!"

Vahel juhtub, et Reet ütleb hetkeemotsiooni ajel välja midagi sellist, mida ta päriselt ei mõtle: "Muidugi võin seepeale vihastada, aga tema peale viha kanda ma ei suuda. Juba tund aega hiljem on jälle kõik OK."