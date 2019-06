Reet Linna laulutekstide esitaja Anne Veski: tal on nii palju elukogemust, nii palju mõtteid! 

Esimest korda nägi ta Reeta oma ihusilmaga siis, kui ise televisioonis käima hakkas: "Ah see ongi Reet Linna, ansambli üks liikmetest, mõtlesin. Suhtusin temasse kui tõelisse staari, kes peale selle, et oli tuntud saatejuht, ka laulis."

"Juba ammusest ajast saati on mul igal plaadil olnud vähemalt üks Reeda kirjutatud tekstiga lugu. Ta on teinud neid nii Ain Tammessoni lugudele, aga eestindanud ka lääne ja Vene laule. Seinast seina. Kõige paremaid tekste kirjutavadki ju inimesed, kes on ise lauljad. Nemad suudavad kirjutada nii, et lause lõpus on ikka vokaal, mitte konsonant," ütleb Veski.