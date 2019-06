PANE END PROOVILE | Kui hästi tunned Liisi Koiksonit? 

Liisi Koikson annab juuni alguses kaks uue muusika esitluskontserti koos laulja-laulukirjuta Anetiga, kel ilmus samuti äsja lühialbum “All Over Again”. Artiste seob üheaegne Londonis elamine, kus nad ka tutvusid, ja oma muusikas just jazzist ja soulist inspiratsiooni kogumine. Üks esitluskontsertidest toimub formaadis, mis on mõlema artisti jaoks esmakordne.



Anett & Liisi Koikson: lühialbumite ühised esitluskontserdid:

Neljapäev, 6. juuni kell 21:00 Kivi Paber Käärid / Anett & Liisi Koikson LIVE Laupäev, 8. juuni kell 10:00 City Yoga Stuudio / Hommikukontsert "Suletud silmade, avatud meeltega" erakordses "pikutuskontserdi" formaadis – publik saab mugavalt joogamatil pikutada ning neile antakse silmaklapid, et keskenduda eelkõige vaid helile.