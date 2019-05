Valter Soosalu: mul pole niisugust unistust, pärast mille täitmist võiksin pensionile minna 

Valter on tänulik, et on saanud muusikaliselt proovida kõike, mida soovinud, ning võib vabakutselisena järjest rohkem keskenduda asjadele, mida päriselt teha tahab, kirjutab ajakiri Anne & Stiil. “Aga mul pole niisugust unistust, pärast mille täitmist võiksin pensionile minna. Kui keegi küsib, millisel ooperilaval tahaksin esineda, siis ajab see mind naerma. Võin ju mõelda igasugu uhkete majade peale, aga tegelikult olen lauljana täielik amööb,” nendib ta enesekriitiliselt.