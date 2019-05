NÄDALA MOELEID: selle kevade ja suve kõige nõutumad kingad 

Kuigi tossud on jätkuvalt moemaailmas kõva sõna, siis sel kevadel on nende kõrvale tekkinud ka niinimetatud "alasti sandaalid" ehk peenikeste rihmade ja kontsaga sandaalid. Tegu on 90ndatel ilma teinud kingatrendiga, millele omal ajal andis kõvasti hoogu juurde hittseriaal "Seks ja linn", kus need kuulusid tegelaste lemmikjalanõude hulka.

Niinimetatud "alasti sandaale" on praegu võimalik saada nii igas hinnaklassis kui ka värvitoonis. Moemaailma on ajanud aga pöördesse briti moeketi Topshop kingad, millele naised üle kogu maailma tormi jooksevad ning mis on juba korduvalt läbi müüdud. Seejuures väärib märkimist, et kiirmoeketid tellivad haruharva hooaja keskel mõnda läbimüüdud asja juurde.