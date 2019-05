Ekspert annab nõu: kuidas linnas rattaga ohutult liigelda? 

Kõrvaklappide kasutamine liikluses on väga ohtlik. “Ühesliiklemisel on väga oluline, et olukordadele reageerimiseks on valmis kõik meeled. Kaasliiklejate signaale eirav rattur on ohuks nii endale kui teistele,” nendib Marley. Klappide asemel soovitab ta pähe panna hoopis kiivri: “Kuigi kiiver pole Eestis kohustuslik, siis autoteel liigeldes võiks seda siiski kanda, et väike kukkumine ei lõppeks suure traumaga.”