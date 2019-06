Kui palju teksapükse, kampsuneid ja T-särke on ühel naisel tegelikult vaja?

Riideid ostes kiputakse arvama, et mida rohkem neid riidekapis on, seda parem ning seda väiksem on tõenäosus, et pole midagi selga panna. Tegelikult ei pea aga riidekapp sugugi üle ajama ning kümmet paari teksapükse ja tosinat T-särki, kleiti või seelikut pole kellelgi vaja.

Ajakirja Harper's Bazaar poolt välja antud raamatus "Great Style. Best Ways to Update Your Look" kirjutavad ajakirja toimetajad, et tegelikult saab oluliselt paremini hakkama ka veidi väiksema arvu rõivastega.