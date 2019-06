AVESTA 1. juuni | See on päev, mil saab kujundada oma tulevikku 

Kuutsükli 28.päev lubab läbi meditatsiooni jõuda kõrgemate tõdedeni. Ole positiivselt häälestatud, sest täna on jälle üks neist päevist, mil võib muuta oma saatust. Intuitsioon töötab hästi ning telepaatiline side on tugev. Soovitav on läbi teha kõik puhastavad harjutused ja rituaalid nii füüsilise keha kui ka emotsioonide ja mõtete jaoks. Ära koorma pingelise tööga oma aju, pead tervikuna ega pinguta üle silmi.

Kui tunned hommikul suus magusat maitset või tunned magusat lõhna, siis on oodata uusi tutvuseid ja edu. Kui leiad metall või muid säravaid esemeid, siis on oodata abi ja toetust ettevõtmistes. Tänase ja homse päikesetõusu vahel nähtud konkreetsed unenäod on tähenduslikud, sümboolsed ja segased mitte. Kui oled naine ning nägid unes kala, siis on see õnne sümbol. Kui nägid unes, et ujud vees, siis satud kellestki või millestki sõltuvusse.