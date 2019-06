240 EUROT VERSUS 2600 EUROT – koolilõpukomplekt ei pea maksma tervet varandust!  

Arusaam, et ilusad asjad maksavad terve varanduse on vale. Tegelikult oleneb see, kui kallis näeb asi seljas välja eelkõige sellest, kui hästi rõivas kandjale istub ning kui osavalt on sinna juurde valitud aksessuaarid. Nii võibki odavam riietus tihti välja näha kordades kallim kui see, millele kandja on kulutanud tuhandeid eurosid.

Kuigi lõpuaktus on vaieldamatult tähtis päev, siis enne suurte kulutuste tegemist peaks siiski mõtlema, kas kleit (või pükskostüüm või hoopis midagi kolmandat) leiab pärast seda veel kasutust või mitte. Näiteks põhikooli ja ka keskkooli lõpetajate puhul jääb kleit enamasti kappi seisma, sest seda pole lihtsalt harjutud kandma ning poiste puhul kasvatakse ülikonnast välja enne, kui see on oma hinna nulli teeninud. Samas, ülikooli lõpetajad kasutavad oma lõpuriideid tihti korduvalt ning seetõttu on ka suurem rahakulutus õigustatud.

Näitame, et tegelikult on võimalik kooli lõpetada ilma hullumeelsete kulutusteta ning seejuures välja näha sama stiilne, väljapeetud ning pedagoogide heakskiitu pälviv kui keegi, kes on samasugusele komplektile kulutanud üle kümne korra rohkem.

KOKKU: 242,92 €

Keit: H&M 49,99 €

Kingad: Mango 49,99 €

Kott: Zara 39,95 €