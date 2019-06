Maria Listra: tavaliselt muutuvad suurkujud 2D-kujudeks, kel polegi enam inimlikku mõõdet 

Kui Maria Listra sõbrad kuulsid, kelleks lauljanna suvel kehastub, kinkisid nad talle sünnipäevaks Malle Salupere ligi 600-leheküljelise «Koidula». Maria luges ja imetles: «Tavaliselt muutuvad suurkujud 2D-kujudeks, kel polegi enam inimlikku mõõdet. Seepärast meeldisid mulle Lydia kirjad. Kuidas ta õele kirjutas, et kolistab nüüd Pärnu kodus võtmetega, et meespere mõistaks, kes on perenaine, ning kuidas ta muretses, mida söögiks keeta. Temagi oli luust ja lihast naine.»