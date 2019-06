Kodu ja köök Kasulikku nõu: kas teadsid, et jäätmeid saab sortida igas kodus? Triin Raestik , 8. juuni 2019, 10:00 Jaga: M

Biojäätmed Tiit Tamme

Kas teadsid, et üle kümne korteriga majade elanikel on seadusega pandud kohustus jäätmeid sortida? Paljud seda siiski ei tee, vabandades, et korteris pole ju võimalik midagi sortida! Tegelikult on küll, tuleb vaid endale sobiv süsteem välja nuputada.