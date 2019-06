AVESTA 4. juuni | Valetamine on halvim, mida täna võid teha 

Kell 5.18 algava kuutsükli 2.päeva tähis on soovide tulv. Hinda oma soove ja tahtmisi reaalselt, sest ahnus ja ihnsus toovad suuri pettumusi ning kaotusi. Ära kahetse midagi, millest oled vabanenud või ilma jäänud. Kui mingi inimese, koha, söögi vms puhul tunned vastumeelsust, siis on need sulle kahjulikud ning mõtle, kuidas neid edaspidi vältida või oma elust kaotada.

Kui leiad värvilise või vääriskivi, siis saad sõpradelt toetust, kaitset, abi. Kui leiad nööre või silmuseid, siis pääsed ohtudest või ohtlikest olukordadest. Tänase ja homse päikesetõusu vahel nähtud sümboolsed unenäod on tähenduseta. Lähemal ajal täituvad vaid konkreetsed ja värvilised unenäod. Kui nägid unes lähedasi, siis on see hoiatus vigade tegemise eest, mis võivad tuua ebaõnne. Kui nägid unes hobuseid, siis on oodata abi kõrgemalt poolt.