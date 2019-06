Horoskoop AVESTA 5. juuni | Peamine on võita enese hirmud, sest midagi ei tohi karta Kai Tamm , täna, 07:00 Jaga: M

Päikese päev on seotud sõjanduse, õigluse kaitsmise ning võitlusega tumedate jõudude vastu. Peamine on võita enese hirmud, sest midagi ei tohi karta. See, mida kardad tuleb kindlasti sinu juurde. See, milles kahtled ei saa teoks.