ERKI moekonkursi värske võitja Katrin Aasmaa: mu pere arvas pikalt, et moega pole võimalik raha teenida 

Mai viimasel nädalavahetusel toimunud iga-aastane ERKI moesõu möödus Katrin Aasmaa (24) jaoks rahulikult. Seda tänu sellele, et nooruke moelooja on enda jaoks kehtestanud ühe reegli: etendusepäeval ta enam midagi ei õmble. Kuidas miski on eelmisel ööl valmis saanud, nii see ka läheb. Või nagu moekunstnik ise ütleb: viimasel hetkel põlve otsas nikerdama ta ei hakka. «Sõupäeva tuleb võtta rõõmuga, sest see on see hetk, mil moelooja saab oma töövilju nautida.»